Сергей Разумовский

Элина Свитолина назвала провокацией слова «нейтральной» теннисистки Мирры Андреевой во время награждения на Итоговом турнире

После финального матча Итогового турнира Андреева обратилась к Свитолиной со словами поддержки. Российская теннисистка отметила успешное возвращение украинской спортсменки в соревнования после рождения дочери и назвала её замечательной мамой.

Отсутствие положительной реакции со стороны Свитолиной вызвало волну критики в адрес украинской спортсменки в социальных сетях. В комментарии для «Суспильне Спорт» теннисистка объяснила, что не скрывала разочарования из-за поражения в финале. Она также отметила, что восприняла обращение соперницы как провокацию.

Конечно, мне не нравится проигрывать, тем более в финале. Для меня это очень больно — словно ножом по сердцу. Так что я сильно расстроилась. И во время награждения я знала, что она будет искать слова, чтобы меня поздравить. Кажется, это было не очень корректно: мы не жмем руки и не фотографируемся с представителями страны-агрессора, поэтому это выглядит как провокация. Мне было очень неприятно. Я знала, что это вызовет резонанс в СМИ, а СМИ часто поддерживают их в таких ситуациях. Так что да, это было крайне неприятно. Еліна Свитолина

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