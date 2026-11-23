Світолина обвинила россиянку, которая оставила ее без «золота» Итогового турнира, в провокации
Что сказала украинка?
Элина Свитолина назвала провокацией слова «нейтральной» теннисистки Мирры Андреевой во время награждения на Итоговом турнире
После финального матча Итогового турнира Андреева обратилась к Свитолиной со словами поддержки. Российская теннисистка отметила успешное возвращение украинской спортсменки в соревнования после рождения дочери и назвала её замечательной мамой.
Отсутствие положительной реакции со стороны Свитолиной вызвало волну критики в адрес украинской спортсменки в социальных сетях. В комментарии для «Суспильне Спорт» теннисистка объяснила, что не скрывала разочарования из-за поражения в финале. Она также отметила, что восприняла обращение соперницы как провокацию.
Конечно, мне не нравится проигрывать, тем более в финале. Для меня это очень больно — словно ножом по сердцу. Так что я сильно расстроилась. И во время награждения я знала, что она будет искать слова, чтобы меня поздравить.
Кажется, это было не очень корректно: мы не жмем руки и не фотографируемся с представителями страны-агрессора, поэтому это выглядит как провокация. Мне было очень неприятно. Я знала, что это вызовет резонанс в СМИ, а СМИ часто поддерживают их в таких ситуациях. Так что да, это было крайне неприятно.
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