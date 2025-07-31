Свитолина обыграла нейтральную россиянку во втором круге турнира WTA 1000 в Монреале
Это была первая официальная встреча теннисисток
около 4 часов назад
Елина Свитолина / Фото - United24
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) сыграла матч второго раунда турнира WTA 1000 в Монреале.
Украинка обыграла со счетом 7:5, 6:2 нейтральную теннисистку с российским паспортом Камиллу Рахимову (№62 WTA).
Матч длился 1 час и 30 минут. За это время Свитолина 4 раза подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и использовала 7/10 брейк-поинтов.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В третьем круге Элина сыграет против еще одной нейтральной теннисистки с российским паспортом Анны Калинской.
Напомним, Стародубцева уничтожила Фрех во втором раунде «тысячника» в Монреале.