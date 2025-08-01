Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Камиллой Рахимовой во втором круге турнира в Монреале. Украинку цитирует btu.org.ua:

Что принесло наибольшее удовольствие в этом матче? Думаю, эйс в конце – прекрасное завершение поединка. В целом, это была хорошая игра. Всегда непросто начинать турнир матчем против «квалифайера»: соперница уже провела здесь несколько поединков, а для меня это была первая встреча. Нужно было адаптироваться к условиям, почувствовать корт. Но я очень довольна сегодняшней победой и благодарна всем, кто остался поддержать.

В чем секрет стабильных результатов за последние полгода? В каждом матче я стараюсь найти свою игру. Это не всегда легко и не всегда происходит сразу. Иногда нужно сильно постараться, копнуть глубже, чтобы нащупать ритм и уверенность. Как сегодня – я просто сосредоточилась на том, что могу контролировать, и делала все, чтобы выиграть этот поединок.