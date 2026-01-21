Світолина уверенно вышла в третий круг Australian Open-2026
Элина победила в двух сетах
1 день назад
Элина Свитолина/Фото: j48tennis.net
Во втором круге Australian Open-2026 украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) одержала уверенную победу над представительницей Польши Линдой Климовичовой (WTA 134).
Матч завершился со счетом 7:5, 6:1 и продолжался 76 минут.
В течение поединка Свитолина трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.
Отметим, что это была первая очная встреча теннисисток.
В третьем круге турнира Свитолина сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.
Напомним, в начале Australian Open-2026 украинка обыграла испанку Кристину Букшу.
