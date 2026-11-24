Двукратная победительница турниров серии Grand Slam американка Кори Гауфф (4 WTA) поделилась в Instagram впечатлениями от выступлений в 2026 году.

В соцсетях теннисистка отметила, что смогла достичь главной цели — стабильности результатов, а также поблагодарила болельщиков за поддержку во время заключительных матчей сезона в родном городе.

Не хочется писать длинный пост о подведении итогов 2026 года, но все же хочу немного рассказать об этом сезоне, потому что я действительно горжусь тем, как он сложился.

Это был самый стабильный сезон в моей карьере, именно этого я и стремилась в его начале. У меня были непростые периоды вне корта, однако благодаря им я стала сильнее и счастливее. К тому же я завела новых друзей! Я начала лучше играть и получила массу удовольствия от тенниса. Теннис действительно делает меня счастливой, и я благодарна Богу за все благословения, которые получила благодаря этому виду спорта.

И напоследок: я рада, что смогла завершить сезон на высокой ноте в родном городе, представляя свою страну и одерживая победу перед жителями города, в котором выросла. Спасибо всем за поддержку, я очень это ценю! Увидимся в следующем году.