Олег Шумейко

Даяна Ястремская попала в номинацию на звание лучшего удара в июле.

WTA выделила удар в линейном направлении от украинской теннисистки в матче первого круга турнира в немецком Гамбурге с Юлей Нимайер. Кроме Даяны, в число номинанток вошли Луис Буассон, Винус Уильямс, Жиль Тайхман, Эмма Радукану, Мария Боузкова, Майя Джоинт и тандем Таунсенд / Чжан.

Напомним, что на соревнованиях WTA1000 в Монреале Ястремская остановилась на стадии 1/8 финала.