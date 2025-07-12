Уимблдон пополнил коллекцию. Швентек с трофеями на грунте, харде и траве
Ига стала шестикратной чемпионкой турниров Grand Slam
около 2 часов назад
Четвертая ракетка мира Ига Швентек завоевала шестой титул в карьере на турнирах Grand Slam. В финале Уимблдона-2025 польская теннисистка разгромила американку Аманду Анисимову (13 WTA) со счетом 6:0, 6:0.
Это первая победа Швентек на легендарном лондонском турнире. Таким образом, Ига имеет трофеи уже на трех разных покрытиях (грунт, хард и трава).
Титулы Иги Швентек на Grand Slam:
2020 — Ролан Гаррос
2022 — Ролан Гаррос, US Open
2023 — Ролан Гаррос
2024 — Ролан Гаррос
2025 — Уимблдон
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