Денис Седашов

Четвертая ракетка мира Ига Швентек завоевала шестой титул в карьере на турнирах Grand Slam. В финале Уимблдона-2025 польская теннисистка разгромила американку Аманду Анисимову (13 WTA) со счетом 6:0, 6:0.

Это первая победа Швентек на легендарном лондонском турнире. Таким образом, Ига имеет трофеи уже на трех разных покрытиях (грунт, хард и трава).

Титулы Иги Швентек на Grand Slam: