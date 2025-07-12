Кейт Миддлтон вручит трофей победительнице финала Анисимова – Швентек
Королевская поддержка на главном теннисном турнире
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон присутствует на трибунах центрального корта во время финального матча женского розыгрыша Wimbledon-2025, где за титул соревнуются американка Аманда Анисимова (12 WTA) и полька Ига Швёнтек (4 WTA).
Кейт Миддлтон традиционно примет участие в церемонии награждения победительницы турнира.
Матч проходит на главной арене Всеанглийского клуба лаун-тенниса.
Финал Уимблдона-2025: Ига Швёнтек против Аманды Анисимовой – всё, что нужно знать.