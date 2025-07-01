Михаил Цирюк

Старейший «мейджор» большого тенниса дает игрокам возможность не только заявить о себе и вписать свое имя в историю игры, но и неплохо заработать. Суммы призовых, которые получает победитель и финалист турнира, превышают миллион фунтов стерлингов, однако и на более ранних стадиях платят довольно щедро.

Предлагаем узнать, на какие средства смогут рассчитывать участники нынешнего Уимблдона, сравнить их с призовыми прошлого года и немного посчитать чужие деньги.

Призовой фонд продолжает расти

В целом, сумма призовых на Уимблдонском турнире стабильно продолжает расти с 2021 года. Тогда, после отмененного из-за ковида турнира в 2020 году, организаторы выделили на 8% меньше средств, чем в предыдущем розыгрыше, однако начиная с 2022 дела в этом вопросе снова пошли вверх. Если на Уимблдоне-2021 общий призовой фонд составлял 35 млн фунтов стерлингов, то в этом году - уже 53,5 млн.

В этом году, как можно увидеть на таблице, увеличение фонда по сравнению с предыдущим годом было наименьшим за последние годы, однако в целом участников лондонского мейджора точно не обижают.

Сколько заработали украинки за этот период?

Неплохо заработать на Уимблдоне за последние пять розыгрышей сумели и украинские теннисистки. Существенно впереди всех, конечно же, первая ракетка Украины Элина Свитолина. За полуфинал в 2019 году она получила 588 тыс. фунтов стерлингов, за выход во второе круг на Уимблдоне-2021 - 75 тысяч, за полуфинал 2023 года - 600 тыс., а за четвертьфинал прошлого - 375 тысяч. Таким образом, на одних только Уимблдонах Свитолина за этот период заработала более полутора миллиона фунтов.

В парном разряде цифры несколько скромнее, а приз выделяется на дуэт. Например, за победу в турнире 2023 года наша Людмила Киченок и хорват Мате Павич получили всего 128 тысяч фунтов стерлингов на двоих.

А сколько платят в этом году?

Ну а теперь к самому интересному: сколько же призовых получат участники каждой стадии нынешнего Уимблдона. Итак, каждый участник первого круга основной сетки получит 66 тысяч фунтов. За выход во второй круг заплатят 99 тысяч, в третий - 152, а в четвертый - 240.

Значительно возрастают суммы призовых на трех последних стадиях. Четвертьфиналисты одиночного разряда получат уже 400 тысяч фунтов, участники полуфинала - 775 тысяч, финалисты - 1 млн 520 тыс. в британской валюте, ну и, наконец, сумма главного финансового приза турнира - 3 миллиона фунтов.

заберут победитель и победительница.

Что касается парного разряда, то здесь победители получат 680 тысяч фунтов на двоих, а в смешанных парах - 135 тысяч фунтов. Кто же сумеет сорвать эти джекпоты в 2025 году - узнаем уже совсем скоро. Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля.

В материале использованы фото Getty Images