Ястремская удачно стартовала на турнире в Германии
Украинка в первом круге обыграла немку Нимайер
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.net
Даяна Ястремская (WTA, 39) в первом круге турнира серии WTA250 в немецком Гамбурге обыграла Юле Нимаер (WTA, 184) 6:4, 6:3.
За полтора часа на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 7 брейк-пойнтов из двенадцати и 3 раза ошиблась при подаче. Немка сделала 2 эйса, 5 брейков и 16 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Даяна выиграла впервые.
Следующей соперницей Ястремской станет француженка Диан Парри.
Напомним, что Надежда Киченок вышла в четвертьфинал соревнований в парном разряде.
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