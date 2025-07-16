Олег Шумейко

Даяна Ястремская (WTA, 39) в первом круге турнира серии WTA250 в немецком Гамбурге обыграла Юле Нимаер (WTA, 184) 6:4, 6:3.

За полтора часа на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 7 брейк-пойнтов из двенадцати и 3 раза ошиблась при подаче. Немка сделала 2 эйса, 5 брейков и 16 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Даяна выиграла впервые.

Следующей соперницей Ястремской станет француженка Диан Парри.

Напомним, что Надежда Киченок вышла в четвертьфинал соревнований в парном разряде.