Олег Шумейко

Даяна Ястремская (WTA, 46) в финале турнира серии WTA250 в британском Ноттингеме проиграла Маккартни Кесслер (WTA, 42) 4:6, 5:7.

За 1 час 45 минут на корте украинка 4 раза подала навылет, реализовала оба брейк-поинта и дважды ошиблась при подаче. Американка сделала 2 эйса, 4 брейка и две «двойные». Это была третья встреча теннисисток – Даяна проиграла во второй раз.

Отметим, что для Ястремской это был седьмой финал в карьере – три завершились победой украинской теннисистки.

Напомним, что Юлия Стародубцева не смогла пробиться в основу турнира в Германии.