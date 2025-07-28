Стародубцева победила Ван Яфань в драматическом матче на турнире в Торонто
Украинка праздновала победу в трех сетах
около 12 часов назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 73) начала с победы на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада).
В первом раунде украинка в трех сетах победила китаянку Ван Яфань (WTA 144) — 6:7(6), 6:4, 6:4.
В решающем сете Стародубцева уступала со счетом 1:4, однако сумела выиграть пять геймов подряд и одержать победу.
Победительница противостояния во втором раунде встретится с 21-й сеяной Магдаленой Френх (Польша).
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