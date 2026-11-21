Денис Седашов

Первая ракетка мира немец Александер Зверев стал вторым финалистом Итогового турнира ATP 2026 года. В полуфинальном матче он в двух сетах одолел пятого номера мирового рейтинга Даниила Медведева.

Матч длился 1 час 28 минут. Судьба первой партии решилась на тай-брейке, где немецкий теннисист не отдал сопернику ни одного розыгрыша. Во втором сете Зверев оформил решающий брейк и довел встречу до уверенной победы — 7:6 (7:0), 6:4.

Во время игры Зверев выполнил 16 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. В активе Медведева 12 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта за весь матч.

Алькарас победил Шелтона и вышел в финал Итогового турнира ATP-2026.