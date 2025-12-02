Олег Гончар

В Запрешиче украинская Балта из Одессы проиграла первый матч 1/16 финала Кубка Вызова сезона 2025–2026 хорватскому Небо 0:3 (15:25, 22:25, 22:25).

В Запрешиче команды шли на равных в стартовом сете, но после середины хорватки выдали серию 8:1 и выиграли 25:15. Второй сет был плотнее: Балта ответила собственным рывком и вышла вперед, но Небо сравняло и победило 25:22.

Третий сет повторил сценарий — 25:22 в пользу хозяек. Самыми результативными у Балты стали Федчук (15 очков) и Ногина с Кириченко (по 10).

Кубок вызова по волейболу. 1/16 финала.

Небо (Хорватия) – Балта (Украина) – 3:0 (25:15, 25:22, 25:22)

Балта: Голод, Ногина (10), А. Кучер (5), Федчук (15), Г. Кириченко (10), Ратий (1), Кутнякова (л) - старт; Д. Макарова, Волченко, А. Шумейко, К. Жаркова (3).