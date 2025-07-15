Битва за плей-офф. Раписание заключительных матчей сборной Украины на групповом этапе Лиги наций
«Сине-жёлтые» проведут 4 встречи в Любляне
20 минут назад
Фото: Волейбол Мир
16 июля мужская команда Украины по волейболу начнет третью соревновательную неделю Лиги наций. В словенской Любляне «сине-желтые» проведут четыре матча.
Расписание игр сборной Украины:
Украина – Нидерланды. 16 июля в 14:00 по киевскому времени
Украина – Италия. 17 июля в 17:30 по киевскому времени
Украина – Сербия. 18 июля в 17:30 по киевскому времени
Украина – Канада. 20 июля в 14:00 по киевскому времени
Отметим, что на данный момент украинцы в турнирной таблице занимают шестую позицию с пятью победами в 8 встречах.