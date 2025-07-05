Олег Шумейко

Главный тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано в интервью sport.ua высказался о выступлении команды в дебюте Лиги наций:

Я был уверен в украинской команде. Был уверен, что мы можем играть очень хорошо. Мне кажется, что не только люди в Украине поражены игрой нашей команды. Многие опытные тренеры говорили мне о том же. На чем основывается моя уверенность? Мы очень хорошо как команда тренировались. Все игроки вкладывали много энергии в исправление технических недостатков.

Впереди у нас еще четыре матча группового турнира. Риск вылета Украине уже не угрожает. Но есть реальная перспектива выйти в восьмерку. Судя по тому, что вы дали работникам ФВУ задание делать китайские визы еще после первой недели VNL, вы верите в реальность выхода в Финал восьми. Это также психологический ход?

Впереди у нас еще четыре матча группового этапа. Если Украина выиграет три матча, мы будем среди восьмерки лучших команд. Тот факт, что я поручил руководству ФВУ оформить китайские визы, связан с тем, чтобы предусмотреть ограничения во времени. Я хочу верить в возможность попадания в финальную восьмерку. Это была бы награда для всех.

Кто будет в последнюю неделю опаснее – Италия, которая может быть одной ногой в четвертьфинале, или Сербия и Нидерланды, которые борются за выживание?

Все соперники будут опасны на последней неделе: Италия – чемпион мира, Нидерланды и Сербия борются за выживание, а с канадцами у нас последний матч, который может стать решающим.

Напомним, что женская команда Украины выиграла Золотую Евролигу и продолжает борьбу за Лигу наций.