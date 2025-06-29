Украина обыграла Болгарию в Лиге наций
Подопечные Рауля Лосано триумфировали в четырех партиях
около 1 часа назад
Мужская сборная Украины по волейболу в рамках восьмого тура Лиги наций одержала победу.
Подопечные Рауля Лосано в четырех партиях обыграли Болгарию.
Самым результативным игроком встречи стал Александр Николова, который набрал 22 очка.
Лига наций. 8-й тур
Болгария – Украина (25:20, 19:25, 24:26, 22:25)
Украина завершает второй тур Лиги наций с пятью победами — впереди решающие матчи в Словении.
После восьми сыгранных матчей мужская сборная Украины по волейболу имеет в активе 5 побед и 15 очков.
Совсем скоро сине-жёлтых ждёт третий и заключительный тур группового этапа Лиги наций, который пройдёт в Любляне (Словения). Там украинцы сыграют четыре матча:
Нидерланды — 16 июля, 14:00
Италия — 17 июля, 17:30
Сербия — 18 июля, 17:30
Канада — 20 июля, 14:00