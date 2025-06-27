Доигровщик сборной Украины – о победе над Японией: «Не верю, что мы выиграли»
Полуян рассказал, что стало ключевым для достижения результата
около 1 часа назад
Фото: Волейбол Мир
Доигровщик сборной Украины по волейболу Тимофей Полуян прокомментировал победу команды над Японией в Лиге наций. Слова украинца приводит Суспильне Спорт:
Не верю, что мы выиграли. Ожидали, что выиграем несколько матчей, но сегодняшняя игра была невероятной для нас. После первого сета мы начали придерживаться плана, который у нас был. Нужно было сохранять концентрацию и играть так, как мы умеем.
Следующий матч сборная Украины проведет 29 июня. Соперником будет хозяин второй игровой недели Болгария.