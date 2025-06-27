В сборной Украины прокомментировали победу в Лиге наций над принципиальным соперником
В последние годы национальная команда Турции останавливала украинцев в Золотой Евролиге и Кубке Претендентов
44 минуты назад
Фото: Волейбольный мир
Центральный блокирующий сборной Украины по волейболу Александр Коваль прокомментировал победу команды над Турцией в шестом туре Лиги наций. Слова игрока приводит Суспільне Спорт:
Это была важная игра. Из-за поражения (Франции) мы старались бороться, как все украинцы, которые продолжают бороться за мир и независимость, за мир в Украине.
Напомним, что 27 июня «сине-желтые» проведут следующий матч ЛН-2025. Видеотрансляция встречи Украина – Япония.