Олег Шумейко

В рамках седьмого тура Лиги наций мужская команда Украины по волейболу обыграла вице-чемпиона турнира прошлого розыгрыша Японию 3:2.

Японцы, которые пока выступают без своих главных звёзд, дали хороший бой украинцам, хотя и имели ещё нескольких игроков с повреждениями. «Сине-жёлтые» не допустили недооценки противника, переиграв соперника во всех компонентах – в атаке, на подаче и на блоке.

Это была четвёртая победа украинцев в Лиге наций-2025. С 12 очками в активе «сине-жёлтые» сейчас находятся на промежуточной четвёртой позиции.

Лига наций. 7-й тур

Украина – Япония 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13)

Следующий матч сборная Украины проведёт 29 июня. Соперником будет хозяин второй игровой недели Болгария.