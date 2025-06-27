Ассистент главного тренера сборной Украины Рауля Лосано Игнасио Брициоли оценил победу над Турцией и высказался о следующем матче «сине-желтых» с национальной командой Японии в Лиге наций. Слова специалиста приводит Общественное Спорт:

Я бы хотел поблагодарить всех за поддержку. Мы очень радуемся нашей игре: в нападении, на подаче и в блоке. Я рад, что закончили этот матч в третьем сете.

Надеюсь, мы выйдем в плей-офф. Сейчас мы думаем про матч с Японией. Пока отдыхаем, а потом – Япония и Болгария. У Японии очень классная подача – нам нужно об этом подумать.