Тренер сборной Украины: «Надеюсь, мы выйдем в плей-офф Лиги наций»
Брисиоли рассказал, что беспокоит «сине-желтых» перед следующим матчем ЛН
13 минут назад
Ассистент главного тренера сборной Украины Рауля Лосано Игнасио Брициоли оценил победу над Турцией и высказался о следующем матче «сине-желтых» с национальной командой Японии в Лиге наций. Слова специалиста приводит Общественное Спорт:
Я бы хотел поблагодарить всех за поддержку. Мы очень радуемся нашей игре: в нападении, на подаче и в блоке. Я рад, что закончили этот матч в третьем сете.
Надеюсь, мы выйдем в плей-офф. Сейчас мы думаем про матч с Японией. Пока отдыхаем, а потом – Япония и Болгария. У Японии очень классная подача – нам нужно об этом подумать.
Напомним, что 27 июня «сине-желтые» проведут следующий матч ЛН-2025. Видеотрансляция встречи Украина – Япония.