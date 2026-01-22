Олег Гончар

В первом матче 1/8 финала Кубка вызова Эпицентр-Подоляны проиграл греческому ПАОК со счетом 0:3.

Гости с первых розыгрышей завладели инициативой. Первый сет они выиграли с преимуществом в семь очков. Во втором украинцы пытались выровнять игру, однако ПАОК удерживал преимущество до завершения сета.

Третий сет стал самым равным, где Эпицентр-Подоляны был близок к сокращению отставания в матче, но греческая команда удержала лидерство и довела игру до победы.

Кубок вызова. 1/8 финала. Первый матч

Эпицентр-Подоляны (Украина) — ПАОК (Греция) 0:3 (18:25, 21:25, 22:25)

Несмотря на поражение, украинцы сохраняют шансы на выход в четвертьфинал. Ответный матч состоится 29 января в 18:00.