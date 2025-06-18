Главный тренер сборной Украины – о Финале четырех ЕЧ: «С нашей стороны матч против Швеции будет совершенно другим»
Глушак – про плей-офф Золотой Евролиги и выход в Лигу наций
около 1 часа назад
Главный тренер женской команды Украины Якуб Глушак поделился с Суспільне Спорт ожиданиями от выступления подопечных в Финале четырех Золотой Евролиги:
Все четыре команды, которые попали в Финал четырех, играли ровнее всего и заслуженно там оказались. Истинную силу всех команд увидим уже в Швеции. Сейчас нет разницы, с кем мы могли бы сыграть первый матч там, рано об этом говорить. Я уверен, что с нашей стороны матч против Швеции будет совсем другим. Мы будем психологически готовы к нему, будем знать, чего ожидать, как реагировать на разные ситуации на площадке.
О потенциальных изменениях в составе:
С мая работаем вместе, с того времени нашли взаимопонимание. Уже понимаем, что ожидать друг от друга. Изменения в составе на следующие поединки возможны, ведь всегда есть фактор травм. Возможно, кто-то еще присоединится к этой группе, которая будет готовиться к чемпионату мира. Но те 14 девушек, которые сейчас соревнуются в этом турнире, должны быть в тренировочном лагере и перед следующими соревнованиями.
О борьбе за место в Лиге наций:
Успешное выступление в Золотой Евролиге помогло нам улучшить позицию в мировом рейтинге. В один момент мы даже были на 14-й позиции, это нас очень радовало. Но поражение Швеции отняло много очков в нашем рейтинге. Поэтому до конца года мы должны серьезно относиться к каждому сету, потому что если хотим сыграть в Лиге наций, то надо беречь эти очки.
Есть много сборных, которые обычно играют в этом турнире, они тоже этого будут добиваться. Видно, что есть прогресс в этой нашей работе, надо довести её до завершения.
Напомним, что на групповом этапе украинки выиграли 5 из шести матчей.