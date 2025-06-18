Олег Шумейко

Главный тренер женской команды Украины Якуб Глушак поделился с Суспільне Спорт ожиданиями от выступления подопечных в Финале четырех Золотой Евролиги:

Все четыре команды, которые попали в Финал четырех, играли ровнее всего и заслуженно там оказались. Истинную силу всех команд увидим уже в Швеции. Сейчас нет разницы, с кем мы могли бы сыграть первый матч там, рано об этом говорить. Я уверен, что с нашей стороны матч против Швеции будет совсем другим. Мы будем психологически готовы к нему, будем знать, чего ожидать, как реагировать на разные ситуации на площадке.

О потенциальных изменениях в составе:

С мая работаем вместе, с того времени нашли взаимопонимание. Уже понимаем, что ожидать друг от друга. Изменения в составе на следующие поединки возможны, ведь всегда есть фактор травм. Возможно, кто-то еще присоединится к этой группе, которая будет готовиться к чемпионату мира. Но те 14 девушек, которые сейчас соревнуются в этом турнире, должны быть в тренировочном лагере и перед следующими соревнованиями.

О борьбе за место в Лиге наций:

Успешное выступление в Золотой Евролиге помогло нам улучшить позицию в мировом рейтинге. В один момент мы даже были на 14-й позиции, это нас очень радовало. Но поражение Швеции отняло много очков в нашем рейтинге. Поэтому до конца года мы должны серьезно относиться к каждому сету, потому что если хотим сыграть в Лиге наций, то надо беречь эти очки.

Есть много сборных, которые обычно играют в этом турнире, они тоже этого будут добиваться. Видно, что есть прогресс в этой нашей работе, надо довести её до завершения.

Напомним, что на групповом этапе украинки выиграли 5 из шести матчей.