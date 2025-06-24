Доигровщик сборной Украины Тимофей Полуян на пресс-конференции перед второй неделей Лиги наций поделился мыслями

Это точно был хороший старт для нас. Понимание этого пришло после первой игры с США. Конечно, у нас есть определенные ожидания, – мы ждем побед в Лиге Наций. И старт был даже немного лучше, чем мы могли себе представить. Мы будем стараться продолжать выступать в том же духе и прогрессировать в последующих матчах.

Это наш первый год в Лиге Наций, так что каждая игра для нас важна. Мы будем стараться взять каждое очко, выиграть каждую игру. Мы попробуем использовать любые возможности, которые у нас будут в Лиге Наций.

Мы играли с Болгарией в подготовке к Лиге Наций. Конечно, это будет сложная игра, команда очень опасна. Особенно, играя здесь (в Бургасе), с их болельщиками. Так что ожидаем трудного матча.

Любимый сосед по комнате в сборной? Это Илья Ковалев, доигровщик. Он из тех людей, которые всегда делают что-то смешное или говорят что-то веселое. И в то же время, он никогда не понимает, что произошло. Вся комната смеется, а он смотрит на тебя и не понимает, что случилось.