Олег Шумейко

Игрок сборной Украины по волейболу Александра Меленко высказалась Суспільне Спорт о приходе в команду Якуба Глушака и борьбе за попадание в Лигу наций.

О работе с Якубом Глушаком и сравнении с предыдущим тренером

Я бы сказала, что они совершенно разные. Да, Иван Петков был таким эмоциональным, когда что-то у команды не шло, он мог бросить планшетку, на кого-то накричать. Нынешний тренер не настолько эмоционален. Конечно, мы не можем ожидать, что он будет таким же. Уже немного привыкли, но все равно нужно время. Все это за месяц, так быстро не происходит. Сейчас насколько это возможно, все в порядке у нас.

Об амбициях отбраться в Лигу наций по итогам 2025 года

Хочется уже чего-то большего, чего-то лучшего. Поэтому для нас очень важна каждая победа, чтобы подняться в мировом рейтинге и попасть в Лигу наций. Это было бы невероятно круто. Хочется, чтобы так и было. Мы будем стараться делать все для этого.

Напомним, что в полуфинале Золотой Евролиги Украина сыграет с Швецией 28 июня.