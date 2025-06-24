Михаил Цирюк

В среду, 25 июня, мужская сборная Украины по волейболу начнет вторую игровую неделю Лиги наций 2025. Рассказываем все самое важное, что нужно знать перед предстоящими матчами.

Встреча с грандом, вечным обидчиком и прямым конкурентом

Главным ньюсмейкером украинского волейбола в начале этого лета стала мужская сборная. Сам факт дебюта в Лиге наций, который стал возможным благодаря расширению турнира в этом году, уже был событием, достойным внимания, однако то, что этот дебют получится настолько качественным, трудно было и мечтать.

После первой игровой недели Лиги наций сборная Украины с семью очками занимает седьмую строчку турнирной таблицы, находясь в зоне плей-офф, так что теперь можем взглянуть, что ждет нашу команду на этот раз.

Первым соперником подопечных Рауля Лосано станет мощная сборная Франции. Второй номер мирового рейтинга, действующий победитель Лиги наций и олимпийский чемпион не нуждается в дополнительном представлении: это одна из сильнейших сборных мира, и именно ради возможности играть с такими соперниками команды стремятся попасть в Лигу наций.

Во время первой недели французы, как и многие другие топовые команды, полностью не включались и всех сильнейших волейболистов не привлекали. В первом матче Ле Бле проиграли Аргентине (1:3), затем одержали победы над Италией (3:1) и Канадой (3:2), но в четвертой игре неожиданно проиграли Германии (1:3). На данный момент действующий чемпион турнира с пятью очками в активе идет даже вне зоны плей-офф, но ведь все понимают, что это временная ситуация.

Второй поединок украинцев также будет очень непростым, ведь в соперниках наша «любимая» Турция, с которой сине-желтые традиционно немало мучились еще с времен Золотой Евролиги. В последних трех встречах турки не пустили нас в финал Кубка претендентов 2023 (2:3), не дали выиграть Золотую Евролигу того же года (2:3) и двумя годами ранее (1:3).

Делать прогнозы на матчи с Турцией - задание не из легких. Безусловно, соперник - из тех, против которого мы можем цепляться за результат, однако в целом может случиться все что угодно. Старт этой Лиги наций турки провалили, правда, и соперники были дай Боже: Сербия (1:3), Нидерланды (1:3), Польша (0:3) и Китай (3:0). Так что ко второй неделе соперник точно подойдет с серьезным зарядом и желанием улучшить свое турнирное положение.

После Турции украинскую сборную ждет Япония - соперник, с которым у нас нет такой богатой истории отношений, однако чрезвычайно серьезный: постоянный участник плей-офф ЛН и четвертая команда мирового рейтинга. Текущий розыгрыш Лиги наций японцы начали мощно - с трех сухих побед в матчах против Китая, Сербии и Нидерландов, так что любому очку нашей команды с этимоппонентом точно можно будет радоваться.

Ну а напоследок украинцы встретятся с Болгарией - командой, которая в Лиге наций традиционно борется за выживание, однако делает это успешно. На официальном уровне с Украиной в последний раз играла на Евро-2023, и тогда мы потерпели поражение (1:3). Однако в целом это еще один соперник примерно нашего уровня, и в поединках с такими будет определяться судьба команды Лосано.

В течение первой недели болгары набрали 5 из 12 возможных очков благодаря победам над Аргентиной (3:0) и Германией (3:2), теперь они также будут стремиться улучшить свое турнирное положение.

Расписание матчей сборной Украины:

Среда, 25 июня, 12:30 - Украина - Франция

Четверг, 26 июня, 18:30 - Турция - Украина

Пятница, 27 июня, 15:00 - Украина - Япония

Воскресенье, 29 июня, 19:00 - Болгария - Украина

В материале использованы фото Getty Images, CEV