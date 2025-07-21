Олег Шумейко

Центральный блокирующий сборной Украины по волейболу Александр Коваль высказался в интервью Суспільне Спорт о выступлении «сине-желтых» в Лиге наций.

О результатах третьей недели и невыходе в Финал восьми Лиги наций

Мы сделали все, чтобы не пройти дальше, поэтому здесь нечего оправдываться. Так вышло, что мы к этой неделе подошли в такой форме, не в лучшей. Но будем двигаться дальше: у нас впереди чемпионат мира, будем к нему готовиться. Мы были немного эмоционально истощены на протяжении недели, в этом компоненте нам не хватило. Физически чувствовали себя хорошо.

О ходе матча против Канады

У нас на каждую команду есть своя тактика. Мы стараемся сделать все наилучшее. Сегодня так же отдались на все 100, но этого было недостаточно. Не знаю, наверное, нервозность дала о себе знать. Для нас это была очень важная игра, для них не решала ничего.

Да, на характере (дожали во второй партии). В принципе, мы старались не ошибаться и делать свою работу, но в таких играх каждая команда делает наилучшее, что может и на что сейчас способна. Такой результат – проиграли, и нечего оправдываться.

О третьем сете и пяти ошибках на подачах на «больше-меньше»

Мы проиграли, потому что не подали свои подачи в очень ответственный момент. Думаю, все понимают: чтобы это сделать, нужно иметь характер – возможно, некоторые игроки немного подустали. Это конец сета был, но мы должны были выигрывать его еще раньше. Должны были набирать очки, создавать большую разницу. Такой результат.

О результативности блоков

Было тяжело, (но), в принципе, они делали то, к чему мы были готовы. Это такой матч, в котором решается, на чьей стороне удача. На этой неделе – не на нашей. Особенно сегодня были такие моменты, когда могло повезти чуть больше.

Итоги дебюта в Лиге наций

Мы точно не вылетели и будем продолжать дальше. Провели, на мой взгляд, три очень хорошие игровые недели. Показали, что мы сильны, можем навязывать свою игру мировым командам, с нами считаются, знают, кто такие украинцы. Это мы старались сделать на этих соревнованиях.

Это огромный (личный) опыт, который в чемпионате Украины нельзя получить. У нас на замене старались все максимально помочь команде, сделать все в своих силах. Старался сделать то, что могу, и дать команде свой максимум.

Напомним, что женская команда Украины выступит в Лиге наций-2026.