Олег Шумейко

Доигровщик сборной Украины Илья Ковалёв в интервью Суспильне Спорт высказался о завершающем для «сине-желтых» матче Лиги наций с Канадой:

Канадцы хорошо сыграли на приёме. Мы ожидали, что выйдет первый состав и разбирали его, а вышел второй – даже их не смотрели. Но они вышли и хорошо сыграли. Они не проходили в Финал восьми, им нечего было терять. Поэтому они сыграли свою игру, а мы – нет.

Я не знаю (чего не хватило с Канадой). Все устали, но у всех было желание попасть в финал. Неплохо играли, но в концовках каждый ошибся – и проиграли как третью, так и четвертую партии. Хотя неплохо играли, но ничего страшного. Будем готовиться к чемпионату мира.

О результатах выступления в Лиге наций:

Неплохо выступили, имели шанс. Может, это был последний шанс попасть в восьмёрку лучших в Лиге наций; возможно, нет. Но мы им не воспользовались. Думаю, сейчас день-два отдохнём. Это неплохой результат для Украины.

О травме:

Какая-то есть травма, но какая, никто не знает. Что-то болит. Началось в Болгарии, когда мы играли с Японией (на второй игровой неделе). Обследовали ногу, всё было хорошо, ничего нет, никаких разрывов. Но она болит, и я не могу прыгать. Против Японии и Болгарии играл через боль, но она стала ещё сильнее – не мог играть больше.

Восстановился за две недели (перед заключительными матчами), не тренировался, боль прошла. Я первые две партии против Нидерландов отыграл нормально, потом в третьей партии нога заболела – и всё. Надо ехать в клуб (Барком-Кажаны) к своему физиотерапевту и там обследоваться. Или искать какого-то другого врача. Ничего не могу сказать.

Напомним, что женская команда Украины выступит в Лиге наций-2026.