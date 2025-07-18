Связующий сборной Украины по волейболу Юрий Синица подвел в интервью Суспільне Спорт итоги матча Лиги наций с Италией:

Это была хорошая игра, было очень близко, но мы проиграли. Сейчас мы вышли на такой уровень, что для нас это неудовлетворительный результат. Рассчитывали на победу. Было очень близко, но немного не хватило.

Италия — одна из лучших команд в мире, чемпионы мира. Где-то в этих мелочах (проиграли): кто-то вышел и успешно подал. В этом и разница на данный момент.

Очень хорошо (что заработали очко). Думаю, что мы можем быть довольны. Спасибо болельщикам.