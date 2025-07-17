Украина дала бой чемпионам мира, но уступила Италии в пяти партиях в Лиге наций.
Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Янчук
38 минут назад
Фото: volleyballworld
Мужская команда Украины по волейболу в рамках десятого тура Лиги наций потерпела поражение.
Подопечные Рауля Лосаны в пяти партиях уступили действующим чемпионам мира – национальной команде Италии.
Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Янчук, который набрал 25 очка.
Лига наций. 10-й тур
Украина – Италия 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)
В предыдущем противостоянии сине-желтые обыграли Нидерланды.
Следующую игру украинцы проведут 18 июля против Сербии. Начало встречи в 17:30.