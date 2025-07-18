Олег Шумейко

18 июля мужская команда Украины по волейболу проведет матч 11 тура Лиги наций со сборной Сербии.

Трансляция встречи будет на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 17:30 по киевскому времени.

Отметим, что украинцы в турнирной таблице ЛН-2025 идут шестыми с шестью победами и 18-ю очками. Сербы занимают последнюю ступень, выиграв только 1 матч.