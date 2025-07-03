Капітан сборной Украины по волейболу Кристина Немцева прокомментировала в эфире Чемпион Радио триумф команды в Золотой Евролиге:

Мы настраивались только на победу, потому что мы понимаем, как это важно для нашего рейтинга, для нашей страны и для нас самих, как спортсменов. Конечно, мы ставили себе задачу обязательно выиграть первое место, потому что мы набираем баллы за счет этого и можем в следующем году по рейтингу выйти в Лигу Наций. И это действительно, мне кажется, мечта каждого спортсмена, ну в волейболе так точно.

Мы играли в группе со шведками в Польше и, к сожалению, мы проиграли. И нам хотелось, наверное, все-таки доказать, что мы лучшие и мы можем показать свою хорошую игру. В принципе, это у нас получилось.

Мы выиграли 3-0. Сыграли от начала до конца свою игру командно. Мне кажется, мы не замечали, кто стоит на той площадке, и что там стоит лучшая игрокиня мира (Изабелла Хок).

Мы были просто одной командой. Мы шли к своей цели и я очень довольна, что у нас это получилось.

После проигранной игры мы немного изменили тактику на блоке, на защите, потому что мы понимали, что она довольно высокая игрокиня и очень трудно ее сбивать блоком.

Поэтому мы немного там передвинули защиту и, как показала игра, нам все удалось.