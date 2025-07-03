Олег Шумейко

Капитан сборной Украины по волейболу Христина Немцева поделилась мыслями в интервью Чемпион Радио о выступлении команды на чемпионате мира-2025, который станет вторым в истории для нашей женской команды.

В 1994 году тогда групповую стадию прошли, и в одной восьмой финала уступили сборной Японии аж 0-3. Огромный тот перерыв между чемпионатами был. Каковы наши ожидания? Готовы ли мы вообще к этому чемпионату мира?

Да, мы действительно этого очень ждали и понимаем, что последний чемпионат мира был очень давно, поэтому мы настроены на серьезные игры, потому что у нас действительно серьезные соперники, и мы будем показывать игру, будем просто грызть пол, как говорят, показывать себя с лучшей стороны!

Отметим, что соперницами украинок в группе на ЧМ-2025 будут сборные Японии, Сербии и Камеруна.

Что нужно сборной Украины для квалификации в Лигу наций.