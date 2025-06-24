Олег Шумейко

Игрок сборной Украины по волейболу Александра Миленко в интервью Суспільне Спорт подвела итог выступления команды на групповом этапе Золотой Евролиги.

Об итогах группового этапа Золотой Евролиги-2025

Мы показали свою игру, показали результат. Увидели, над чем нам нужно еще работать, и у нас еще есть время для того, чтобы подготовиться и исправить все свои ошибки. Конечно, мы очень рады, что прошли в финальную четверку.

О поддержке болельщиков на матчах Золотой Евролиги

Я люблю эмоции на площадке, заполненные трибуны, этот шум. Поэтому больше всего запомнилась Португалия: когда мы там играли, я ощущала очень большое удовольствие. Этот гул болельщиков, он добавляет какой-то энергии, силы. Ведь при пустых трибунах не так интересно и не так эмоционально проходит игра. Болельщики и эти заполненные трибуны – для меня вообще вау, классные эмоции всегда. В Радоме зрителей было немного. И среди них были украинцы.

Вообще, очень хотелось бы играть в Украине. Мне кажется, для каждого спортсмена важно выступать на своей арене, для своих зрителей, вживую, все это видеть.

О единственном поражении в группе от Швеции

Думаю, мы возможно, тактически проиграли (Швеции) и психологически, конечно. Вести партию 24:21 и потом ее проиграть... То есть это уже больше, мне кажется, в психологии проблема, нежели в тактическом подходе к игре. Обсудили эту игру после завершения, но уже через день был матч со Словакией. Не могли думать о прошлом, должны были думать о том, как нам закрепиться в финальной четверке, поэтому тогда перевернули эту страницу, но еще вернемся к Швеции, потому что она наш соперник в полуфинале. Надеюсь, мы сможем дать хороший бой, взять реванш, ведь тогда это была не наша игра, мы можем лучше.

О другой полуфинальной паре в Золотой Евролиге

Конечно, мы встречались и не раз с этими сборными. Я не очень уверена, что Венгрия выиграет у Румынии. Для меня фаворит в этой паре – это Румыния, думаю, она пройдет в финал. Достаточно неплохие команды, с ними можно биться. Нет ничего такого, что было бы нам не по силам. Главное – это правильный подход, настрой на игру и ее качество.

Напомним, что полуфинал ЗЕ-2025 Украина – Швеция состоится 28 июня.