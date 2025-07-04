Олег Шумейко

Доигровщица сборной Украины Александра Миленко в комментарии Суспільне Спорт прокомментировала победу команды в Золотой Евролиге:

Эта победа для нас, спортсменок, является как личным достижением, так и в целом для сборной Украины. Это знак того, что мы можем проявить себя, показать и завоевывать такие титулы. Это очень многое значит, не только для нас, но и для всей страны. Поэтому эмоции непередаваемые.

Это уже моя вторая победа со сборной, и это очень мотивирует. Смотришь на нашу команду и понимаешь, что мы сделали это уже дважды; понимаешь, что можем намного больше и намного лучше.

О подготовке к реваншу со Швецией:

Первое, над чем мы работали — это изменили систему защиты нашего от нее (Хок). Проанализировали лучше направление ее атаки. Другой задачей было после ее атаки, если мы поднимем этот мяч в защите, реализовать свою атаку. Нельзя было играться ни нам, ни им. Такова была установка, и это мы отрабатывали. Тактика в защите претерпела изменения под нее.

Возможно, они недооценили нас после проигранной игры. Тогда действительно была, скажем так, неприятная игра для нас — мы не показали себя так, как можем. Мы изменились, я бы сказала, потому что вышли более настроенные, агрессивные, тем более, это был полуфинал. Мы уже дошли до финальной четверки, так что нужно было теперь дойти и до финала и не останавливаться на этом.

О камбэке во второй партии матча со Швецией:

У каждой был огонь в глазах, у каждой было желание. И мы, во-первых, не любим проигрывать, никто не любит. Чтобы не давать им возможности разыгрываться и чувствовать большую уверенность в себе, нам нужно было их прижать. Мы это сделали в первую очередь подачей, очень сильно сбили им прием. У нас было довольно много эйсов. И, конечно, это подрывает командный дух и настрой на игру команды соперниц. Это первое, что помогло нам вернуться в эти пять очков. И еще действительно реализованная хорошая атака. Защита – атака, защита – атака.

О финале с Венгрией:

Лично мое мнение — румынки сильнее венгерок. Если бы мы с румынской сборной встретились в финале, еще и после тяжелой игры со Швецией, каким бы там счет ни был на табло, но каждая партия — это отданные силы, эмоции. А финальная игра сразу на следующий день, то есть времени на восстановление нет. И с румынками было бы тяжелее, чем с Венгрией.

С венгерками мы играли не раз до этого, а также в Золотой Евролиге. Поэтому большинство из них я знаю, помню, что они делают, что умеют. Это не было чем-то для нас супер новым. Кроме этого, мы хорошо разобрали их основную нападающую, диагональную под 13-м номером (Анетт Немет). Она была основной угрозой, так как может принести своей команде более 20-25 очков. Поэтому основной задачей для нас было остановить ее: сделаешь это – остановится вся команда. Так, в принципе, и случилось.

Что нужно сборной Украины для квалификации в Лигу наций.