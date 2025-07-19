Денис Седашов

Мужская сборная Украины по волейболу сохраняет шансы выйти в Финал восьми Лиги наций-2025. После предпоследнего игрового дня команда удерживает седьмую позицию в турнирной таблице — именно благодаря нужным результатам других матчей.

Судьба выхода на следующий этап теперь полностью зависит от самих украинцев.

Для гарантированного попадания в топ-7 сине-желтым нужно победить Канаду с счетом 3:0 или 3:1.

Решающий матч в Лиге наций. Украина – Канада. Видеотрансляция.

Матч Украина – Канада состоится в воскресенье, 20 июля, в 14:00 по киевскому времени.