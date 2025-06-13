Лига наций. Украина – Куба. Видеотрансляция
13 июня украинцы проведут второй матч в Рио-де-Жанейро в ЛН-2025
около 1 часа назад
Фото: Volleyball World
13 июня состоится второй матч мужской команды Украины в Лиге наций. Соперником «сине-желтых» будет сборная Кубы, которая накануне успела одержать сенсационную победу над бразильцами.
Трансляция матча состоится на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 23:30 по киевскому времени.
Напомним, что украинцы в дебюте Лиги наций разгромили сборную США.