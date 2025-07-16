Капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк в интервью Суспільне Спорт рассказал о подготовке команды к третьей соревновательной неделе Лиги наций:

Тренировались, как всегда, в Польше, проводили эту двухнедельную подготовку перед выездом в Словению. Очень интенсивные тренировки, тренер нас так «погонял» как следует, так как постарался сделать подготовку к трем матчам подряд, выходному и четвертой игре. Поэтому сделал приблизительно такой же распорядок тренировок: первая неделя была три через один, а затем целую неделю ежедневно у нас были тренировки. Подготовка, как всегда: интенсивная, тяжелая, конечно, все живы-здоровы.

Жаль, конечно, что был такой длинный перерыв – две недели подготовки. Хотя, я считаю, мы подготовились достаточно неплохо. Посмотрим. Это волейбол – никогда нельзя загадывать и считать, что «там не с кем играть». Так это не работает.

Лучше было бы без перерыва? Считаю, да. Если бы мы второй неделю доиграли, взяли неделю перерыва и подготовились, какие-то внесли небольшие коррективы в нашу подготовку и поехали бы сразу на третий тур – было бы так более компактно. Когда мы еще и в хорошей форме, добить еще на хорошей ноте. Надеюсь, эти две недели подготовки всем пошли только на пользу.

На этот тур не поехали трое игроков: диагональный Данило Урывкин, связующий Сергей Евстратов и доигровщик Наложный. Тренер решил так, потому что на каждую (неделю) вызывает новых игроков, хочет посмотреть, кто как себя покажет. Кто сможет помочь, тот и поехал сюда. Синицы не было во второй неделе по семейным причинам, поэтому помог Сергей Евстратов.

При такой интенсивности матча, конечно, иногда спазмы ловят ноги, по-разному. Даже после выигранного очка в очень тяжелых матчах это может быть у каждого игрока. Учитывая, что у нас шестерка основная играет все матчи и очень интенсивно, усталость дает о себе знать. Я и все игроки могут иметь спазмы небольшие или микротравмы. Никто не застрахован – это спорт, и видно на трансляции, что мы отдаем свое здоровье на полную.

Общее впечатление от Нидерландов? Заметил на тренировке, что там много новых игроков, высоких и молодых. Помню из той команды четырех игроков, они сейчас в основе играют. Не сказал бы, что у них слабая команда. Все играют в топовых чемпионатах, поэтому их нельзя недооценивать. Надо сыграть на максимальной концентрации и выиграть этот матч всеми своими усилиями, чтобы даже не было никаких вопросов.

Конечно, со всеми можно (играть). На эту неделю все приехали топы, звезды каждой страны. Мы уже третий тур ездим своими топами и ждем молодого поколения.

Какие сейчас сильные стороны у сборной Украины? Я не первый год в этой сборной – уже девять лет. Это впервые, с тех пор как я пришел в сборную, мы строим этот коллектив, выполняем ежегодно одинаковую работу, хотим поднять наш волейбол на высокий уровень, завоевывать этот рейтинг, который очень трудно завоевать. Поэтому это все командная игра, здесь нет, где один игрок будет показывать результат. Над этим надо работать не год и не два, вкладывать свою работу в тот волейбол не только со стороны игрока, но и федерации, спонсоров, болельщиков и простых людей.

Цели всегда самые высокие. Нет такого какого-то пункта, что мы должны сделать. Всегда есть, к чему идти вперед и совершенствоваться. В первую неделю выиграли два матча из четырех, во вторую – три из четырех. Надеюсь, здесь, может, четыре выиграем. Это волейбол – мяч круглый. Попробуем выжать максимум из этого выезда.