Олег Шумейко

Мужская команда Украины по волейболу в девятом туре Лиги наций обыграла сборную Нидерландов.

Необычными были проблемы "сине-желтых" в блоке (6:8 проиграли этот элемент). Наиболее результативным игроком в составе украинцев стал диагональный Василий Тупчий, который заработал 21 очко – 20 в атаке и одно на блоке.

Лига наций. 9-й тур

Украина – Нидерланды 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)

Украинцы сохранили шестое место в турнирной таблице соревнований. В девяти встречах "сине-желтые" набрали 17 очков при трех победах.

Следующим матчем сборной Украины будет противостояние с чемпионами мира Италией 17 июля.