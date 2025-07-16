Сборная Украины одержала сложную победу над Нидерландами в Лиге наций
Украинцы сделали еще один шаг к выходу в плей-офф турнира
18 минут назад
Фото: Volleyball World
Мужская команда Украины по волейболу в девятом туре Лиги наций обыграла сборную Нидерландов.
Необычными были проблемы "сине-желтых" в блоке (6:8 проиграли этот элемент). Наиболее результативным игроком в составе украинцев стал диагональный Василий Тупчий, который заработал 21 очко – 20 в атаке и одно на блоке.
Лига наций. 9-й тур
Украина – Нидерланды 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)
Украинцы сохранили шестое место в турнирной таблице соревнований. В девяти встречах "сине-желтые" набрали 17 очков при трех победах.
Следующим матчем сборной Украины будет противостояние с чемпионами мира Италией 17 июля.