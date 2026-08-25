Владимир Кириченко

Сборные Сербии, Азербайджана, Франции и Италии вышли в 1/16 финала женского чемпионата Европы по волейболу.

Эти команды одержали на групповом этапе по 3 победы в 3 матчах. На счету Сербии, Франции и Италии по 9 очков, у Азербайджана – 8.

В плей-офф чемпионата Европы выходят по четыре сборные из каждой группы. Матчи 1/16 финала пройдут с 30 августа по 1 сентября.

Напомним, что сборная Сербии выступает в одной группе с Украиной. Украинки в настоящее время занимают 4-е место в группе с 1 победой в 3 матчах.

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