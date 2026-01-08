Перуджа Плотницкого одержала волевую победу над испанцами в Лиге чемпионов.
Итальянцы набрали важные очки в тай-брейке
34 минуты назад
На групповом этапе Лиги чемпионов итальянская Перуджа с Олегом Плотницким победила действующего чемпиона Испании Гуагуас Лас-Пальмас.
Перуджа хуже стартовала, но в первом сете вырвала победу 25:23. Второй сет остался за гостями — 25:20.
Испанцы отыгрались: взяли третий сет 25:22 и разгромили в четвертом 25:16.
Решающий тай-брейк выиграла Перуджа, при счете 10:9 гости взяли пять из шести следующих розыгрышей и отпраздновали 15:10.
Следующие матчи в конце января Перуджа проведет 21 января, играет с Берлин Ресайклинг Воллейс.
Гуагуас Лас-Пальмас — Перуджа 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:16, 10:15)