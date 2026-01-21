Олег Гончар

В матче третьего тура Лиги чемпионов Перуджа (Италия) победила Берлин Ресайклинг Воллейс (Германия) со счетом 3:0.

Первый сет стал полностью односторонним, так как итальянцы показали свой класс. Берлин держался до конца во втором, но все же уступил.

Третий сет снова прошел под господством итальянцев — 25:14.

Самым результативным игроком матча стал Бен-Тара Васим из Перуджи — 18 очков. Олег Плотницкий набрал 11 очков и стал вторым бомбардиром матча.

Лига чемпионов. 3-й тур. Группа C

Перуджа — Берлин Ресайклинг Воллейс — 3:0 (25:13, 25:23, 25:14)