Олег Гончар

Полиция в Польше отреагировала на дело преследования 15-летней дочери украинского волейболиста Юрия Гладыра Дарьи в престижном варшавском лицее TE Vizja, сообщил портал Stołeczna Policji.

С октября 2025 года группа одноклассников начала отправлять Дарье оскорбительные, вульгарные голосовые сообщения, унижать ее в школе. Буллинг продолжался несколько месяцев. Это делалось в основном из-за национальности девочки.

Школа практически не реагировала: нападавших не наказали, не изолировали от Дарьи. Вместо этого через два месяца родителей уведомили об исключении девочки с 31 декабря 2025 года — якобы из-за долгов и судебных исков семьи против школы.

После публикации в СМИ 20 декабря полиция Варшавы быстро отреагировала: в тот же день мать с дочерью провели три часа на допросе, начаты процессуальные действия.

Адвокат семьи Матеуш Мицкевич поблагодарил полицию за оперативность и надеется на наказание виновных.