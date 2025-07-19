Олег Шумейко

20 июля в словенской Любляне состоится матч 12 тура Лиги наций по волейболу между сборными Украины и Канады.

Трансляция встречи будет на телеканале Суспильне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Отметим, что украинцы занимают седьмое место в турнирной таблице и продолжают борьбу за плей-офф. «Сине-желтые» имеют в активе 6 побед и 19 очков.