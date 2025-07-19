В сборной Украины оценили разгромное поражение от аутсайдера Лиги наций: «Игра ужасная»
Полуян назвал факторы, которые могли привести к такому неудачному выступлению
около 1 часа назад
Доигровщик сборной Украины Тимофей Полуян высказался в интервью Суспільне Спорт о поражении от Сербии в Лиге наций:
Игра ужасная. Наверное, больше нет комментариев. Мы играли очень плохо, я играл очень плохо. Сегодня мы абсолютно не сыграли, ничего не вышло. Немного сербы играли хорошо, за счет этого и вышел такой результат.
Наверное, чувствовалась усталость. Не хватило, может, каких-то эмоций. Думаю, усталость – самая большая причина, если так можно выразиться.
О игре с Канадой:
Сейчас тяжело что-то говорить после такой игры. Тяжело думать наперед, нужно немного успокоиться и тогда делать анализ.
Следующий матч сине-желтые проведут 20 июля против Канады. Начало встречи в 14:00.