Олег Шумейко

Доигровщик сборной Украины Тимофей Полуян высказался в интервью Суспільне Спорт о поражении от Сербии в Лиге наций:

Игра ужасная. Наверное, больше нет комментариев. Мы играли очень плохо, я играл очень плохо. Сегодня мы абсолютно не сыграли, ничего не вышло. Немного сербы играли хорошо, за счет этого и вышел такой результат.

Наверное, чувствовалась усталость. Не хватило, может, каких-то эмоций. Думаю, усталость – самая большая причина, если так можно выразиться.

О игре с Канадой:

Сейчас тяжело что-то говорить после такой игры. Тяжело думать наперед, нужно немного успокоиться и тогда делать анализ.

Следующий матч сине-желтые проведут 20 июля против Канады. Начало встречи в 14:00.