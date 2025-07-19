Диагональный сборной Украины Василий Тупчий высказался Суспільне Спорт о проигранном матче Лиги наций с Сербией:

Нет что комментировать. Без желания бороться и без борьбы не нужно говорить ни о какой усталости. Не было никакой усталости. Проигранный матч, вот и все. Это был один из важнейших матчей.

Вели в первом сете, не могли сняться, но матч не из одной партии. Есть еще вторая и третья – но становилось еще хуже.

Не скажу, что перед игрой не хватало настроя. Казалось, все было в порядке. Но как только мы вышли играть, у меня было такое впечатление, что мы не вышли бороться. Мы вышли и рассчитывали, что нам просто так кто-то матч отдаст. Но этого не произошло – соперник непростой.

Конечно, мы будем выходить и бороться против Канады. Но так, как сегодня, играть нельзя.