Сборная Украины не смогла навязать борьбу Сербии в Лиге наций
Самым результативным игроком встречи стал Дражен Лубурич
около 1 часа назад
Фото: volleyballworld
Мужская сборная Украины по волейболу потерпела поражение в матче 11-го тура Лиги наций.
Подопечные Рауля Лосаны в трех сетах проиграли Сербии.
Наиболее результативным игроком матча стал Дражен Лубурич, который набрал 19 очков.
Лига наций. 11-й тур
Украина – Сербия 0:3 (22:25, 19:25, 17:25)
Напомним, что в предыдущей встрече украинцы уступили в пяти сетах действующим чемпионам мира – итальянцам.
Следующий матч сине-желтые проведут 20 июля против Канады. Начало встречи в 14:00.