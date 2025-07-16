Сборная Украины изменила состав перед решающей неделей группового этапа Лиги наций
Синица и Кисилюк попали в заявку на игры в Любляне
около 1 часа назад
Фото: Volleyball World
Тренерский штаб мужской команды Украины по волейболу определился с составом на игровую неделю Лиги наций в словенской Любляне. По сравнению с прошлым туром в Болгарии Юрий Синица заменил Сергея Евстратова, а Евгений Кисилюк попал в заявку вместо Александра Наложного.
Состав сборной Украины на третью игровую неделю Лиги наций:
Связующие: Виталий Щитков, Юрий Синица
Диагональные: Василий Тупчий, Владимир Тевкун
Нападающие: Дмитрий Янчук, Илья Ковалев, Тимофей Полуян, Евгений Кисилюк
Центральные блокирующие: Юрий Семенюк, Валерий Тодуа, Александр Коваль, Андрей Челеняк
Либеро: Александр Бойко, Ярослав Пампушко