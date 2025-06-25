Сборная Украины изменила состав перед второй неделей Лиги наций
На этап в Болгарии были до вызваны три игрока
около 2 часов назад
Фото: Volleyball World
Мужская команда Украины по волейболу определилась с составом на вторую игровую неделю Лиги наций. У «сине-желтых» произошло 3 замены – вместо доигровщика Евгения Кисилюка, пасующего Юрия Синицы и диагонального Даниила Урывкина были вызваны либеро Ярослав Пампушко, диагональный Владимир Тевкун и связующий Сергей Евстратов.
Состав сборной Украины:
пасующие: Виталий Щитков, Сергей Евстратов
диагональные: Владимир Тевкун, Василий Тупчий
либеро: Ярослав Пампушко, Александр Бойко
центральные блокирующие: Юрий Семенюк, Александр Коваль, Андрей Челеняк, Валерий Тодуа
доигровщики: Тимофей Полуян, Александр Наложный, Дмитрий Янчук, Илья Ковалёв