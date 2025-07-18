Лидер сборной Украины высказался о рекорде в Лиге наций с чемпионами мира
Янчук провел сверхрезультативный матч с итальянцами
около 1 часа назад
Доигровщик сборной Украины Дмитрий Янчук прокомментировал Суспильне Спорт матч Лиги наций со сборной Италии, где украинец набрал рекордные в составе «сине-желтых» 25 очков:
Я всегда стараюсь в каждом матче играть в свою игру. Помогать команде как на приеме, так и на подаче. Просто пытаюсь выполнять свою работу на максимум.
Наш тренер всегда говорит, что с хорошего приема можно играть темп – пайп, темп – пайп. Мы стараемся задействовать этот элемент. (Против Нидерландов) у меня не шло, а с (Италией) сработало. То, что просит тренер – мы выполняли указания.
Плечо? Темная сторона спорта. В целом все хорошо, просто 10 партий за два дня, интенсивные матчи. Немного потянул его, а так все хорошо.
Думаю, что сил хватит. Мы хорошо готовимся, у нас очень тяжелые и интенсивные тренировки. Думаю, что у нас сил еще хватит, и мы сможем показать хорошую игру и попробуем ее выиграть.
Напомним, что 18 июля украинцы сыграют в ЛН-2025 с национальной командой Сербии. Трансляция матча Украина – Сербия.