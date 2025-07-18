Доигровщик сборной Украины Дмитрий Янчук прокомментировал Суспильне Спорт матч Лиги наций со сборной Италии, где украинец набрал рекордные в составе «сине-желтых» 25 очков:

Я всегда стараюсь в каждом матче играть в свою игру. Помогать команде как на приеме, так и на подаче. Просто пытаюсь выполнять свою работу на максимум.

Наш тренер всегда говорит, что с хорошего приема можно играть темп – пайп, темп – пайп. Мы стараемся задействовать этот элемент. (Против Нидерландов) у меня не шло, а с (Италией) сработало. То, что просит тренер – мы выполняли указания.

Плечо? Темная сторона спорта. В целом все хорошо, просто 10 партий за два дня, интенсивные матчи. Немного потянул его, а так все хорошо.

Думаю, что сил хватит. Мы хорошо готовимся, у нас очень тяжелые и интенсивные тренировки. Думаю, что у нас сил еще хватит, и мы сможем показать хорошую игру и попробуем ее выиграть.